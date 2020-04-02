هل طرأ تغيير على موعد امتحانات الثانوية العامة في فلسطين؟!

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تاريخ انطلاق امتحانات الثانوية العامة يبقى في موعده المقرر سلفاً، 31 أيار 2020، إلا إذا اقتضت الضرورة تغيير هذا الموعد.

وأوضحت الوزارة "لن يتم تضمين الامتحانات أسئلة عن مواضيع لم يتم تغطيتها في إطار التعليم الوجاهي"، وأنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل المواضيع التي سيشملها الامتحان، صباح غد (اليوم)".

وذكرت وزارة التربية والتعليم أنها تنسق خططها فيما يتعلق بالثانوية العامة، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، "لكي نكفل لخريجي الثانوية لهذا العام فرصة الالتحاق السلس بمؤسسات التعليم العالي دونما تأخير".

ولفتت وزارة التربية والتعليم في بيانها "نبذل كل جهد مستطاع من أجل استحداث منصة تفاعلية ضمن برنامج ثانوية أون لاين"، الذي أطلق في السابع عشر من آذار 2020، وذلك "لتقديم الدعم الأكاديمي لطلبة الثانوية العامة في المباحث المختلفة".