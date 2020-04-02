نموذج يمكن تعميمه لحل مشكلة قلة الأجهزة

أعلن رئيس جامعة القدس أ. د. عماد أبو كشك عن نجاح الجامعة في إنتاج جهاز تنفس طبي محوسب بالكامل، من تصميم وتنفيذ فريق من أطباء ومهندسي الجامعة، لمساعدة المصابين بفيروس كورونا.

وأشار عماد أبو كشك إلى أن نموذج الجهاز اجتاز بنجاح الاختبارات الطبية والفنية التي أشرف عليها فريق مشترك من كُليتَيْ الطب والهندسة، ضم أطباء مختصين في الأمراض الباطنية والصدرية، على رأسهم الدكتور هاني عابدين عميد كلية الطب والأستاذ المشارك في الأمراض الصدرية، والدكتور مطيع أبو عواد نائب عميد كلية الطب، أخصائي العناية المكثفة خداج، ومجموعة من مهندسي الأجهزة الطبية المتخصصين في أجهزة التنفس ومهندسي إلكترونيات وحوسبة، بإشراف عميد كلية الهندسة في الجامعة.

ونوّه إلى أن الإضافة النوعية في النموذج الذي نجحت الجامعة بإنتاجه تكمن في اعتماده على مكونات متوافرة محلياً، بالنظر إلى النقص الحاد حول العالم في المعدات التي تدخل بإنتاج أجهزة التنفس التقليدية، وتحقق في الوقت ذاته أعلى الشروط الطبية والفنية العالمية المعتمدة في أجهزة التنفس.

وعن مواصفات الجهاز، أفاد بأن النموذج يعمل بنظام الحوسبة بشكل كامل، ويوفر أنواعاً مختلفة في دعم عملية التنفس، وهو مخصص للعمل بغرف الطوارئ والعناية المركزة، ونقاط العلاج الميدانية. كما لفت إلى أن عملية إنتاج الجهاز ستتسم بالسرعة، منوهاً إلى إمكانية المباشرة فيها لدى إتمام اعتماده من الجهات المختصة كوزارة الصحة وهيئات المواصفات والمقاييس.

وأكد أن جامعة القدس تقدم هذا الإنجاز في هذا الوقت العصيب الذي تخوض الإنسانية فيه معركة بقاء، وتتناحر فيه كبرى الدول للحصول على المعدات الطبية، لتثبت فلسطين أنها منارة علمية إنسانية لا تنضب رغم ما تتعرض إليه من قهر وظلم.

وعقب انتهاء الاختبارات على النموذج، حضر إلى حرم الجامعة الرئيسي في بلدة أبو ديس قائد أحد الأجهزة الاستخبارية السيادية، والذي تتحفظ الجامعة على ذكر اسمه بناءً على طلبه، للاطلاع على نتائج الاختبارات، باعتبار توفير أجهزة التنفس الاصطناعي قد باتت مسألة تخص الأمن القومي الفلسطيني.

واستمع اللواء إلى شرح تفصيلي من قبل الفريق الطبي والهندسي عن الجهاز، والذي أجرى تجربة بحضوره على رئة طبية اصطناعية، وعلى مجسم صناعي يحاكي الجسم البشري.

وتوجّه الدكتور أبو كشك بعظيم الشكر والتقدير للفرق الطبية والهندسية في جامعة القدس التي عملت ليل نهار وبإصرار منقطع النظير رغم صعوبة الظروف في ظل هذه الأوضاع، على هذا الإنجاز الكبير الذي سيسجل للقدس وفلسطين وشعبها.