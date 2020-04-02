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بينيت يربط إدخال مساعدات لغزة لمواجهة "كورونا" بإعادة الاسرى الأسرائيليين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:08 - 02 ابريل 2020
بينت بينت
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ربط وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس الأربعاء، أي إدخال للمساعدات لقطاع غزة لمكافحة فيروس كورونا بمدى التقدم الذي تحرزه في محاولتها استعادة الجنديين الاسرائيليين الاسيرين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقال بينيت في تصريحات صحفية "عندما يكون هناك نقاش حول المجال الإنساني في غزة فإن إسرائيل لها أيضا احتياجات إنسانية تتمثل أساسا في استعادة من سقطوا (في الحرب)“.

وأضاف ”وأعتقد أننا في حاجة للدخول في حوار موسع حول الحاجات الإنسانية لنا ولغزة. لا يصح فصل هذه الأمور عن بعضها... وبالتأكيد ستكون قلوبنا مفتوحة للكثير من الأمور“.

 

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