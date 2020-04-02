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فيروس كورونا يزداد شراسة مع تخطي حاجز الـ 900 الف.. اليكم جدول بأعداد المصابين في العالم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:00 - 02 ابريل 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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قفزت أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد_19) اليوم الخميس، إلى 900 ألف إصابة.

وأوضح موقع  "Worldometer"أن عدد الإصابات بلغ حوالي عن 903 آلاف و 819 إصابة حول العالم.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت صاحبة النصيب الأكبر من الإصابات بـ200 ألف و269 إصابة، تليها إيطاليا بـ 110 آلاف و574، ثم إسبانيا بـ 102 آلاف و136.

اليكم قائم بأعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد_19) للدول التي تجاوزت 10 آلاف إصابة:

الدولة

العدد اليوم الخميس 2 – ابريل -2020

الصين

81 ألف

المانيا

75 ألفا

فرنسا

52 ألفا

ايران

47 ألفا

بريطانيا

29 ألفا

سويسرا

17 ألفا

بلجيكا

13 ألفا

هولندا

13 ألفا

تركيا

13 ألفا

النمسا

 10 آلاف

 

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