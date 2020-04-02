فيروس كورونا يزداد شراسة مع تخطي حاجز الـ 900 الف.. اليكم جدول بأعداد المصابين في العالم

قفزت أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد_19) اليوم الخميس، إلى 900 ألف إصابة.

وأوضح موقع "Worldometer"أن عدد الإصابات بلغ حوالي عن 903 آلاف و 819 إصابة حول العالم.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت صاحبة النصيب الأكبر من الإصابات بـ200 ألف و269 إصابة، تليها إيطاليا بـ 110 آلاف و574، ثم إسبانيا بـ 102 آلاف و136.

اليكم قائم بأعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد_19) للدول التي تجاوزت 10 آلاف إصابة: