تعرف على طقس فلسطين اليوم الخميس وتوقعات الطفس خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع موقع طقس فلسطين أن ترتفع اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام درجات الحرارة، وتكون أقرب للصيفية وخماسينية في الوقت ذاته.

وأشار الموقع أن الطقس يوم الخميس المقبل يكون دافئاً نسبياً في المناطق الجبلية نهاراً وبارد ليلاً بينما ويسود جو دافئ في مختلف المناطق السهلية والساحلية والغورية ويكون الجو مستقراً وبارداً في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

أما يوم غد الجمعة فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء مستقرة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة قليلاً في الجبال ومعتدلة الى دافئة في المناطق السهلية والساحلية، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

وفي يوم السبت يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتتواجد في السماء سحب عالية خصوصاً في النصف الثاني من النهار، وتتأثر البلاد بأجواء خماسينية بحيث تزداد نسبة الغبار في الأجواء، وتكون الأجواء شديدة الدفء في معظم المناطق، وفي ساعات الليل يزداد تأثر البلاد بالأجواء الخماسينية وترتفع مستويات الغبار، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة مع حرارة مرتفعة نسبياً حتى في الليل.