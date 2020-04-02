خبراء يكشفون عن ناقلين خفيين لفيروس كورونا.. فمن هم ؟

حذر خبراء أنف وأذن وحنجرة من أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق فجأة يكون حاملين خفيين لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال الأخصائيون :" إن الأشخاص الذين يعانون من حالة فقدان الشم، يمكن أن يسهلوا الانتشار الدولي السريع لـ Covid-19.

وذكرت جمعية علم الأنف البريطانية، التي تدرس الأنف والجيوب الأنفية، إنها رصدت أعدادا متزايدة من الشباب في الشهر الماضي يعانون من فقدان حاستي الشم أو التذوق. ويُخشى أن يكون هؤلاء الأشخاص هم الذين ينشرون الفيروس القاتل - لأنهم لا يستوفون حاليا المعايير الحالية للاختبار أو العزلة الذاتية.

وقالت رئيسة جمعية علم الأنف البريطانية، كلير هوبكنز: "رأيت شخصيا 4 مرضى هذا الأسبوع، جميعهم تحت سن 40، ولا يعانون من أي أعراض باستثناء ظهور فقدان حاسة الشم - لا أرى عادة أكثر من حالة واحدة في الشهر.

وأعربت عن اعتقادها أن هؤلاء المرضى قد يكونون من بين الناقلين الخفيين، الذين سهلوا الانتشار السريع لـ Covid-19. ولسوء الحظ، هؤلاء المرضى لا يستوفون المعايير الحالية للاختبار أو العزلة الذاتية".

ووجدت دراسة للحالات الدولية أجرتها مهنة الجمعية البريطانية لطب الأنف والجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة (ENT UK) أن نسبة كبيرة من مرضى فيروس كورونا أبلغوا عن فقدان حاسة الشم أو التذوق أو كليهما.

وحثت ENT المسؤولين على الاعتراف بفقدان الشم والتذوق كعلامة رسمية على المرض القاتل، وقالوا إنهم أخبروا هيئة الصحة العامة في إنجلترا عن الارتباط الواضح.