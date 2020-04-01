أزمة في مصر بعد السماح لـ 300 عائد من الكويت بعدم إخضاعهم للحجر الصحي

تسبب دخول عائدين مصريين من الكويت أزمة كبيرة في مصر، جراء رفضهم إجراءات الحجر الصحي 14 يوماً والسماح لهم بالدخول.

وقدم النائب المصري عبد الحميد كمال اليوم، بيانا وطلب إحاطة عاجلا لرئيس الوزراء حول العائدين من الكويت وحماية الأمن القومي المصري.

وقال النائب المصري: "تفاجأنا بالسماح بدخول ما يقرب من 300 راكبا مصريا عائدين من الكويت واستجابة لمطالبهم لعودتهم في مطار القاهرة وللأسف تم دخولهم دون القيام بإجراءات العزل الصحي وعدم اتباع القرارات الخاصة من وزارة الصحة المصرية وتوجهات منظمة الصحة العالمية وذلك باعتبار أن الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والبلاد من مخاطر فيروس كورونا".

وطالب بإجراء تحقيق عادل علاني في الموضوع لخطورته ومحاسبة كل المقصرين والمسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم خصوصا أن العائدين سوف يختلطون بأهلهم وأقاربهم.