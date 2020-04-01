البنوك تشرع بصرف رواتب موظفي الصحة وقوى الأمن عبر الصراف الآلي

شرعت البنوك مساء اليوم الاربعاء، بصرف رواتب الموظفين للقطاعين الصحي وقوى الأمن عبر الصراف الالي.
يشار إلى أن وزارة المالية أعلنت اليوم، أنها ستشرع بصرف رواتب موظفيها يوم غدٍ الخميس عبر الصراف الآلي، للقطاعين الصحي وقوى الأمن.
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