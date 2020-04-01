نتنياهو يخرج من حجره الليلة

ذكرت وسائل إعلام مختلفة، أن رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، سيخرج الليلة من الحجر الصحي، بعد أن أمضى أياما عدة في الحجر بناء على نصيحة أطبائه.

وكان المكتب الإعلامي لنتنياهو قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، أن نتائج تحاليل فيروس كورونا لديه جاءت سلبية، مما يشير إلى عدم إصابته بالمرض.

وجاء حجر نتنياهو، عقب اكتشاف إصابة مستشارته لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.

وسبق أن أعلن مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء والمقربين منه في الحكومة يخضعون للحجر الصحي، امتثالا لقرار وزارة الصحة وطبيبه الخاص.