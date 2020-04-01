الجهاد الإسلامي تطلق حملة متواصلون معكم من بيت الله إلى بيتك

إيماناً منها بواجبها الأخلاقي والوطني تجاه أبناء شعبها في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة بفعل جائحة كورونا, وعقب الانتهاء من حملاتها الصحية والتوعوية والتثقيفية, شرعت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة, بأولى حملاتها الخدماتية , التي تهدف من خلالها لتقديم المعونات الغذائية والمواد الأساسية للأسر المتعففة.

وفي كلمة له أوضح الأستاذ خميس الهيثم مسؤول حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة أن هذه الحملة تستهدف 2000 أسرة من الاسر المتعففة, التي تأثرت من إجراءات حالة الطوارئ المفروضة على غزة بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبين الهيثم أن الهدف من انطلاق الحملة التي حملت عنوان متواصلون معكم من بيت الله إلى بيتك من داخل المساجد لتسليط الضوء على دور المسجد التكافلي والاجتماعي، وذلك بتوزيع الطرود الغذائية على أشبال مراكز التحفيظ في المساجد وعوائلهم.

وأشار الهيثم إلى أن هذه المرحلة الأولى من الحملة ويستبعها عدة مراحل خلال الأيام المقبلة.











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