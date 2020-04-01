ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجهاد الإسلامي تطلق حملة متواصلون معكم من بيت الله إلى بيتك

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:30 - 01 ابريل 2020
جوال
مشاركة

إيماناً منها بواجبها الأخلاقي والوطني تجاه أبناء شعبها في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة بفعل جائحة كورونا, وعقب الانتهاء من حملاتها الصحية والتوعوية والتثقيفية, شرعت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة, بأولى حملاتها الخدماتية , التي تهدف من خلالها لتقديم المعونات الغذائية والمواد الأساسية للأسر المتعففة.

وفي كلمة له أوضح الأستاذ خميس الهيثم مسؤول حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة أن هذه الحملة تستهدف 2000 أسرة من الاسر المتعففة, التي تأثرت من إجراءات حالة الطوارئ المفروضة على غزة بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وبين الهيثم أن الهدف من انطلاق الحملة التي حملت عنوان متواصلون معكم من بيت الله إلى بيتك من داخل المساجد لتسليط الضوء على دور المسجد التكافلي والاجتماعي، وذلك بتوزيع الطرود الغذائية على أشبال مراكز التحفيظ في المساجد وعوائلهم.

وأشار الهيثم إلى أن هذه المرحلة الأولى من الحملة ويستبعها عدة مراحل خلال الأيام المقبلة.

942F9D76-8B25-459B-BEF1-CB09510341D4
8A4C66DD-A9AC-41D8-960E-B9E526FCFAC9
19876CCD-C0A6-4B5E-B80A-37E9CB8A5658
C489A201-C024-45AD-9DC1-CFFD458646A0
17E82BD9-2511-4A2B-AE0C-914CE3721673

للاطلاع على المزيد من الصور اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

متعلقات