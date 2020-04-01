الجهاد تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى من فيروس كورونا

حمل المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي عن حياة وسلامة الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص، مطالباً المؤسسات الحقوقية والانسانية كافة بأخذ دورها للدفاع عن حياة الأسرى بعد اكتشاف انتقال فيروس كورونا لأحد الأسرى المفرج عنهم من سجن عوفر الصهيوني.

ودعا البريم في تصريح صحفي مكتوب وصلنا نسخة منه، لتفعيل قضية الأسرى دوليا وانسانيا في كل المحافل والمؤسسات الحقوقية والانسانية من أجل فضح الاحتلال وإنهاء معاناة أسرانا وأسيراتنا، في ظل مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا للسجون عن طريق إدارة مصلحة السجون الصهيونية.

وأبرق البريم بالتحية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهم يواجهون هذا خطر فيروس كورونا وهذا الابتلاء العظيم. سائلاً المولى عز وجل أن يسلمهم ويحفظهم.

يشار إلى أن الاحتلال أعلن عن إصابة ثلاثة ساجنين إسرائيليين بفيروس كورونا، واختلطوا بأربعين سجاناً، الأمر الذي يشكل خطراً على حياة الأسرى بتسرب الفيروس إليهم.