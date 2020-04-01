القدرة: الحالتان التي أعلن عنهما أمس لم تخالطا أحد

أعلن المتحدث باسم وزار الصحة بغزة د. أشرف القدرة ، أن الطواقم الطبية تتابع صحياً 1816 مستضافاً داخل 27 مركزاً للحجر الصحي, من بينهم 1061 حالة مرضية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وقدر القدرة المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي يتحلى بها شعبنا في تفهمه للإجراءات الاحترازية المتخذة والالتزام بها والتي تمثل جدار الحماية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال:" وزارة الصحة كثفت الترصد الوبائي وسحب العينات المخبرية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وأجرت 830 فحصاً لحالات مشتبهة خلال مارس الماضي كانت معظمها سلبية.

وأضاف أن الحالتين اللتين أعلن عنهما مساء امس الثلاثاء اكتشفتا خلال الفحص المخبري المستمر للمحجورين ولم تخالطا أحد ولم تظهر عليها أي اعراض مرضية وبذلك يرتفع اجمالي الحالات المكتشفة في قطاع غزة الى 12 إصابة حتى اللحظة.

وأكد القدرة أن جميع الحالات المكتشفة في قطاع غزة كانت جميعها داخل مراكز الحجر الصحي مما يؤكد سلامة الإجراءات الاحترازية المتخذة والتي ساهمت في تحصين المجتمع ولم تسجل أي إصابة داخل المناطق السكنية حتى اللحظة.

وطمأن قطاع غزة أن الوضع الصحي لكافة الحالات المصابة بالفيروس مطمئنة ومستقرة ولم تطرأ عليها تغيرات صحية في مستشفى العزل بمعبر رفح.

وحول احتياجات الوزارة، أكد القدرة أن وزارة الصحة بحاجة ماسة الى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لتحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة فيروس كورونا حال تفشي الفيروس حيث أن المتوفر لدينا 63 جهاز تنفس صناعي و78 سرير عناية مركزة فقط وهي بالكاد تلبي الاحتياج اليومي للمرضى ونسبة اشغالها يصل ال 72% في المستشفيات.

وأوضح أن التأخر في استجابة الجهات المعنية لنداء الاستغاثة التي أطلقته وزارة الصحة لتوفير المتطلبات الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد يزيد من قلق الطواقم الطبية التي تعمل بموارد محدودة وامكانيات مستنزفة.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل على مواجهة فيروس كورونا بإمكانيات محدودة تتناقص بشكل يومي وصلت الى نفاذ 43% من الادوية و25 %المستهلكات الطبية و 65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم وشح كبير في المعقمات ومستلزمات الوقاية مما يتطلب من الجهات المعنية محلياً واقليمياً ودولياً اتخاد إجراءات عملية واضحة وعاجلة لتوفير متطلباتنا الصحية لتحقيق استجابة أفضل لمواجهة الفيروس.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين الكامل بإجراءات الوقاية المكوث لفترات أطول في المنازل وعدم والتحرك الا للضرورة القصوى ,خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب الأسواق والتجمعات والأماكن العامة.

وأشار إلى أن الطواقم المختصة في وزارة الصحة تتابع عن كثب المصان التي تعمل في مجال تصنيع المعقمات ومستلزمات الوقاية ومطابقة منتحها للمواصفات المعتمدة كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ضبط السوق الصيدلاني والالتزام بالأسعار المعتمدة للمواطنين.

وأكد أن وزارة الصحة والجهات الحكومية ّذات العلاقة تواصل عملها في تحقيق إجراءات السلامة والوقاية على المعابر التجارية وحركة البضائع لمواجهة فيروس كورونا.