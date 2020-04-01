استقالة مجلس نقابة الموظفين بغزة بسبب تعنت البنوك

أعلن نقيب الموظفين في قطاع غزة، يعقوب الغندور، عن تقديم مجلس نقابة الموظفين استقالته لعدم استجابة بنكي "الإنتاج والوطني" لمطالبات الموظفين بوقف خصم أقساط المرابحات وخدمات المياه والكهرباء وحقوق الغير في هذه الفترة الحرجة.

وقال الغندور في تصريح صحفي، إن قرابة 15 ألف موظف عليهم مرابحات لدى البنوك، وطيلة عشرة أيام ناشدنا واجتمعنا مع إدارة البنكين دون استجابة.

وأكدت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأربعاء 1/4/2020، أن نسبة صرف رواتب الموظفين ستكون الشهر الحالي كما هي 40% ، فيما لم تستجب البنوك العاملة في القطاع لمطالب وقف خصم المرابحات لصالح الموظفين في ظل الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة المالية بغزة أعلنت أمس، عن نيتها صرف رواتب الموظفين عن شهر 3/2020 يوم غدٍ الخميس، عبر آلية جديدة خاصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا".