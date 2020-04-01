شاعت التساؤل عن حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا كثيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حسم جدل حكم افطار شهر رمضان في حال رأى الأطباء ضرورة بقاء فم الصائم رطبا طوال اليوم كإجراء وقائي من العدوى بفيروس كورونا.
حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا
وقال الأزهر في بيان صحفي إنه لا يجوز للمسلم افطار شهر رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميًا أن الصيام سيجعله معرضًا للإصابة والهلاك بفيروس كورونا.
وأوضح الأزهر أن الحديث عن حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا سابقًا لأوانه، مبينًا أنه لم يثبت علميًا أن الصيام قد يعرض الانسان لخطر الاصابة بفيروس كورونا.
وأضاف الأزهر في سياق الحديث عن افطار رمضان بسبب كورونا قائلًا: " الإسلام حثنا على حفظ النفس وصيانتها بكل الطرق التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر".
ومن ذلك بحسب الأزهر ما قعده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة (الدفع أقوى من الرفع) حيث قرروا فيها بأنه إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعه وحدوثه فهذا أَولى وأفضل من رفعه بعد الوقوع، فهذا من باب العلاج الوقائي".
وشاع التساؤل عن حكم افطار شهر رمضان بسبب فيروس كورونا كون معظم الدول الإسلامية تفشى لديها المرض، مما خلق التساؤل الذي ردت عليه الأزهر.
احصائيات فيروس كورونا
ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في أغلب دول العالم، إلى 42 ألفاً و340، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 859 ألفاً.
وتفيد آخر الإحصائيات بأن عدد المتعافين من كورونا في العالم بلغ 178 ألفاً و335 شخصاً، وفق معلومات جمعتها الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وفيما يلي أحدث إحصائيات الإصابة بالفيروس:
الولايات المتحدة الأمريكية 188 ألفاً و 592
إيطاليا 105 ألفاً و 792
إسبانيا 95 ألفاً و923
البر الرئيسي للصين 81 ألفاً 554
ألمانيا 71 ألفاً 808
فرنسا 52 ألفاً 128
إيران 44 ألفاً 605
إنجلترا 25 ألفاً 150
سويسرا 16 ألفاً و605
تركيا 13 ألفاً 531
بلجيكا 12 ألفاً و775
هولندا 12 ألفاً و 595
النمسا 10 آلاف و192
كوريا الجنوبية 9 آلاف و887
كندا 8 آلاف و612
البرتغال 7 آلاف و443
البرازيل 5 آلاف و812
إسرائيل 5 آلاف و591
أستراليا 4 آلاف 862
النرويج 4 آلاف 643
السويد 4 آلاف 435
التشيك 3 آلاف 308
أيرلندا 3 آلاف 235
اليابان 2890
الدنمارك 2860
ماليزيا 2766
تشيلي 2738
روسيا 2337
بولندا 2311
الإكوادور 2302
رومانيا 2245
لوكسمبورغ 2178
الفلبين 2074
باكستان 2042
تايلاند 1771
الهند 1590
السعودية 1563
إندونيسيا 1528
فنلندا 1418
جنوب إفريقيا 1353
اليونان 1314
والمكسيك 1215
بنما 1181
أيسلندا 1135
جمهورية الدومينيكان 1109
بيرو 1065
الأرجنتين 1054