ترجيحات بإيقاف موسم الحج القادم بسبب كورونا

اعتبر خبرير سياسي واستراتيجي سعودي أن مطالبة المملكة المسلمين بالتريث قبل حجز الحج لهذا العام، جاء لعدم اتضاح معالم انتهاء جائحة فيروس كورونا في معظم دول العالم.

وأوضح الدكتور أحمد الشهري أنه في حال استمرت الأوضاع كما هي، سيتم إيقاف موسم الحج القادم.

وبيّن الشهري أن "هذه ليست سابقة في التاريخ بل حدثت أكثر من مرة بسبب انتشار أوبئة أو لظروف أمنية في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف الشهري في تصريحات إذاعية أن "المملكة العربية السعودية حريصة جدًا على سلامة الحجاج والمعتمرين سواء في الداخل أو الخارج، بالتالي تضع سلامة الإنسان في المركز الأول قبل اتخاذ أي قرار، و إذا حدث جديد في محاولات السيطرة على فيروس كورونا، فلن تتواني الرياض في اتخاذ قرارات جديدة بالتنسيق مع وزراء الحج والعمرة داخل كل الدول الإسلامية".

يشار إلى أن وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر حثّ المسلمين على التريث قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد.