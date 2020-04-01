أفرج عنه أمس.. إصابة أسير محرر بفيروس كورونا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن نتائج الفحص الخاص بفيروس كورونا للأسير المحرر نور الدين صورور ظهرت إيجابية (مصاب)، علمًا أن الاحتلال أفرج عنه مساء أمس الثلاثاء.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير صرصور أمس الثلاثاء من معتقل عوفر برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الأسير صرصور وهو من بيتونيا، اعتقل بتاريخ ٣/١٨ وأفرج عنه مساء أمس، علما أنه قضى كل فترة اعتقاله في قسم ١٤ في عوفر ومركز تحقيق بنيامين.

وبينت الهيئة أن "حالة من الاستنفار في صفوف الأسرى يشهدها حاليًا سجن عوفر بعد علمهم بأن الأسير صرصور مصاب بالفيروس، حيث تم إغلاق الأقسام وجاري التأكد من أسماء الأسرى الذين قد يكون من المحتمل أن الأسير المصاب قد خالطهم".

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية واللا أخلاقية واللا إنسانية، والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار هذا الفيروس، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضافت "قام طاقم محامينا بإبلاغ النيابة ومحكمة الاحتلال العسكرية في عوفر بنتائج فحوصات الأسير صرصور، والجهود مستمرة لمعرفة أماكن اختلاطه بالأسرى داخل المعتقل".