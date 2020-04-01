الجهاد الإسلامي تعزي بوفاة القيادي المناضل أبو سمهدانة

تقدمت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بالتعزية والمواساة إلى حركة "فتح" بوفاة المناضل القائد عبد الله أبو سمهدانة.

كما تقدمت الحركة بالتعازي والمواساة من عموم آل أبو سمهدانة وأسرة الفقيد وزوجته وأبنائه.

يشار إلى أنّ أبو سمهدانة، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، كان يشعل منصب محافظ محافظة الوسطى بقطاع غزة.

وسبق وأن كان الفقيد عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح لسنوات طويلة، ورئيسًا للدائرة التنظيمية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، وأول محافظ لمدينة رفح جنوبي القطاع.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

"كل نفس ذائقة الموت"

تعزية ومواساة

تتقدم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بأحر التعازي والمواساة من الأخوة في حركة فتح بوفاة الأخ المناضل القائد عبد الله أبو سمهدانة

ونتقدم بالتعازي والمواساة من عموم آل أبو سمهدانة وأسرة الفقيد وزوجته وأبنائه، سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. ولأهله وعائلته الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الأربعاء: 8 شعبان 1441هـ، 1 أبريل 2020م