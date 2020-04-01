النقد تعلن عن مجموعة من الإجراءات استعداد لصرف الرواتب

أعلنت سلطة النقد في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات استعدادا لصرف رواتب القطاعين العام والخاص، لشهر آذار/
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13:05 - 24 مارس 2020
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12:32 - 30 مارس 2020
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16:59 - 30 مارس 2020
13:56 - 30 مارس 2020
09:55 - 31 مارس 2020
أعلنت سلطة النقد في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات استعدادا لصرف رواتب القطاعين العام والخاص، لشهر آذار/