النقد تعلن عن مجموعة من الإجراءات استعداد لصرف الرواتب

أعلنت سلطة النقد في فلسطين، اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات استعدادا لصرف رواتب القطاعين العام والخاص، لشهر آذار/ 2020 وفق برنامج وجدول زمني محدد .

وأوضحت النقد في بيان صحفي، أن هذه الاجراءات تهدف إلى صرف الرواتب دون الإخلال بالتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بمنع التجمهر وضرورة أخذ الحيطة والحذر، تجنبا لنشر فيروس كورونا .

وفيما يلي القرارات :

1- تلتزم المصارف بتوفير بطاقة صراف آلي لجميع الموظفين الذين لديهم حسابات لديها، كما تلتزم بتسليم البطاقات والتأكد من فعاليتها قبل موعد صرف الرواتب .

2- تمديد تاريخ سريان بطاقات الصراف الآلي المنتهية والتي تنتهي صلاحيتها خلال الفترة الحالية إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ .

3- تفعيل وتنشيط خدمة مركز خدمات الجمهور (Call Center) قبل وطيلة فترة صرف الرواتب للإجابة عن استفسارات الجمهور ومعالجة شكاويهم .

4- صرف الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي دون خصم الأقساط المؤجلة لجميع الموظفين الراغبين في تأجيل الأقساط .

5- ضمان تغذية الصرافات الآلية بالنقد اللازم طيلة فترة صرف الرواتب .

6- توفير النقد باستمرار داخل أجهزة الصراف بالعملات الرئيسية الثلاث (دينار أردني، دولار أميركي، شيقل إسرائيلي).

7- توفير الخدمة المناسبة والفورية للمتعاملين الذين يتم حجز بطاقاتهم من قبل الصراف الآلي في بعض الحالات، وكذلك لإجراء القيود العكسية في حالات عمليات السحب غير المكتملة .

8- توفير المعقمات بجانب أجهزة الصراف الآلي بشكل دائم، ومراعاة قيام موظفي الخدمات بتعقيم الصرافات الآلية باستمرار .

9- تخطيط وتحديد أماكن الوقوف للمستخدمين على أجهزة الصراف الآلي بحيث يراعى توفير مسافة أمنة بين العملاء .

10- تأمين وتوفير الدعم الفني والصيانة لأجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة .

11- اتخاذ كافة إجراءات الحماية اللازمة لحماية أجهزة الصراف الآلي من السرقة والاعتداء .

12- الالتزام بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام وفق الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة المالية .

13- الالتزام بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف للمستفيدين عند صرف الراتب حسب الجدول المحدد .

14- تسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي القطاع الخاص بالتنسيق مع أرباب العمل .