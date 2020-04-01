3 أسرى من جنين يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

دخل 3 أسرى من محافظة جنين أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.

وقال منتصر سمور، مدير نادي الأسير في جنين، أنّ "الأسير علاء الدين فرحات من مخيم جنين دخل عامه الــ19، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة، فيما دخل الأسير عامر عبد النبي من بلدة الطيبة غرب جنين عامه الــ 18 وهو محكوم بالسجن 26 عامًا".

كما دخل الأسير عصام زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، عامه الـ 15 وهو محكوم بالسجن25 عاماً.

وأوضح سمور أن "الأسير فرحات توفي والده قبل عامين، والأسير زيود توفيت والدته قبل ثلاثة أعوام، وقد حرمها الاحتلال من وداعهما".