تقليص مدة الحركة في محافظة رام الله والبيرة اعتبارًا من اليوم

قررت محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، تقليص مدة الحركة في المحافظة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وذلك اعتبارًا من اليوم، وفقًا للشروط السابقة.

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنّام، "إن هذا القرار يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتطور الحالة الميدانية، على أن يسمح فقط للصيدليات، بأن تفتح أبوابها بعد هذا الموعد، تحت طائلة المسؤولية".

وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن اليوم الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة، مما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 134 حالة.