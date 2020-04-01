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بعد رفض البنوك وقف الخصومات.. نقابة الموظفين بغزة تقدم استقالتها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:07 - 01 ابريل 2020
نقابة الموظفين بغزة نقابة الموظفين بغزة
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قدم مجلس إدارة نقابة الموظفين في القطاع العام، اليوم الأربعاء 1/4/2020، استقالة جماعية من النقابة، وإحالة الأمر لوزارة العدل حسب القانون.

وقالت النقابة في تصريحات صحفية: إن المجلس قدم استقالته بسبب عدم استجابة وتلبية مطالبات ومناشدات النقابة النابعة من عمق معاناة الموظفين وأسرهم، بسبب رفض إدارات البنوك وقف الخصومات البنكية على رواتب الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشوها، وعدم إعلانهم عن التراجع عن هذا الموقف.

وقدمت النقابة شكرها للموظفين الذين تحملوا ولا زالوا معاناة كبيرة هم وأسرهم لأكثر من سبع سنوات متواصلة لعدم صرف رواتبهم كاملة ولا زالوا يؤدون خدماتهم وواجبهم الوظيفي كاملا تجاه أبناء شعبهم.

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