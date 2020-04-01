استمرار توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة وفق الآلية الجديدة

تواصل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم الأربعاء، عملية توزيع المساعدات الغذائية وفق الآلية الجديدة، لليوم الثاني على التوالي.

وقال المستشار الاعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة في بيان صحفي، إن " عملية توزيع المساعدات الغذائية للمنتفعين من اللاجئين الفلسطينيين حسب الالية الجديدة والتي بدأت أمس في قطاع غزة ستستمر لمدة 20 يوما".

وأضاف ابو حسنة، انه جرى اليوم توزيع المساعدات الغذائية وتوصيلها الى منازل 4000 عائلة، مشيرا إلى انها تستهدف 73 الف عائلة خلال الايام المقبلة.



وأكد أن عملية توصيل المواد الغذائية لمنازل المنتفعين مجانية ولا يتحمل اللاجئ الذي يتسلمها اي مبالغ مالية جراء نقلها حيث تم الاتفاق مع الوكلاء والدفع لهم من قبل الاونروا.

وأشار أبو حسنة إلى أن تغيير الية التوزيع تهدف لمنع التجمع والازدحام احترازا من تفشي فيروس كورونا.