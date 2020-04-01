"إسرائيل" تطلب مئات الآلاف من العقارات التجريبية لعلاج مرضى "كورونا"

طلبت ما تسمى وزارة الصحة التابعة للاحتلال، مئات الآلاف من جرعات الأدوية التجريبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ووفق صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، تهدف العقارات التجريبية لعلاج التهابات الجهاز التنفسي والملاريا، في حين أظهرت الدراسات الحديثة أن الجمع بين هذه الأدوية فعال في القضاء على فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وقالت أن ذلك يشكل اختراقا بإنقاذ حياة المصابين بالعدوى الذين يعانون اوضاعا صعبة ، لكن الخبراء في جميع أنحاء العالم يحذرون: "لا توجد حتى الآن معرفة كافية للدواء كعلاج محتمل".

وأضافت الصحيفة، أن العلاج التجريبي ضد فيروس كورونا، عبارة عن مزيج من دواء مضاد للملاريا ومضاد حيوي يستخدم عادة لعلاج التهابات الجهاز التنفسي - لعلاج المرضى المصابين بأمراض شديدة الذين يتم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة، مستدركة: "إذا ثبتت فعاليتها، ستكون متاحة لجميع المرضى في إسرائيل".

وأشارت يديعوت إلى ان "المصابين يكافحون من أجل حياتهم وليس لديهم ما يخسرونه ، حتى الآن ، تم استخدام العديد من الأدوية ، وجميعها تجريبية ، لعلاج الفيروس. من بين أمور أخرى ، يتم استخدام دواء يسمى Actamara وعقار تم تطويره في الأصل ضد الإيبولا ، لكنه لا يزال في التجارب السريرية على مرضى كورونا. في البداية ، تم إعطاء الدواء لجميع المرضى الذين يحتاجونه لكن تم الان اعطاؤه فقط للحالات الصعبة نظرا لكثرة الطلب عليه".

و بدلاً من ذلك ، يتم علاج المرضى حاليًا بمزيج من عقارين: أزيثروميسين (زيتو ، أزانيل) ، مضاد حيوي شائع يستخدم لعلاج التهابات الجهاز التنفسي ، وهيدروكلوروكوين ، وهو دواء قديم يستخدم لعلاج الملاريا.

ولفتت الصحيفة أن ذلك اعتمد على دراستين فرنسيتين صغيرتين تم نشرهما في الأسبوعين الماضيين أظهرتا بعضًا من فعالية هذا المزيج في القضاء على الفيروس ومنع العدوى، مبينة أنه بسبب حالة الطوارئ الأمريكية الحالية، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قبل يومين على استخدامه كعلاج طارئ ضد كورونا المستجد.

أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، أن عقار هيدروكلوروكوين يُظهر "وعدًا هائلاً" في علاج الكورونا، في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أنه لا تزال هناك معرفة غير كافية لمعالجتها كعلاج محتمل وفعال.