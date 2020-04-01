دعم الصحفيين:( 34) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال مارس الماضي

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

حيث سجلت لجنة دعم الصحفيين ، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر مارس/ اذار2020، نحو (34 ) انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية والصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها ( 25 ) انتهاكاً اسرائيلياً، و( 3 ) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من (6) حالات من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات اسرائيلية

وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلتين، خلال مارس/اذار المنصرم 2020، في إصابة واعتداء لقوات الاحتلال على عدد (4) من الصحفيين هم محمد السايح في نابلس، والذي أصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط بقدمه، واصابة طاقم تلفزيون فلسطين من بينهم الصحفي بكر عبد الحق في نابلس، والذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في ساقه، كما أصيب بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، و إصابة المصور الصحفي جعفر أبو اشتية بعيار معدني في ساقه في قلقيلية.

وفي جانب الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال(1) الصحفي أحمد أبو قرع في رام الله، فيما احتجزت عدد(1) وهو الصحفي موسى القواسمي في الخليل.

الى ذلك مددت وأجلت وجددت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية اعتقال عدد(4) من الصحفيين وهم: الصحفي سامح الطيطي ( لا يزال معتقل)، يزن أبو صلاح( لا يزال معتقل)، بشرى الطويل( لاتزال معتقلة)، مجاهد مفلح وتم الافراج عنه في الخامس من مارس المنصرم.

وبشأن منع الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية مهامهم رغم المخاطر التي يتعرضون لها من قبل الاحتلال من جانب وانتشار وباء كورونا في الضفة المحتلة، حيث سجل التقرير(5) حالات منع من تغطية الصحفيين لانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووثق التقرير الشهري للجنة دعم الصحفيين(4) حالات مصادر كاميرات، ومعدات، وبطاقات هوية للصحفيين وأدوات شخصية، كما رفضت قوات الاحتلال إعادة المعدات الصحفية ومستلزمات شخصية بحق الصحفي والكاتب المحرر خالد معالي من سلفيت.

وفي جانب المضايقات والتعذيب التي ينتهكها الاحتلال بحق الصحفيين الاسرى في سجون الاحتلال فقد سجل التقرير (4) انتهاك بحق الكاتب الأسير وليد أبو دقة – وهو من الاسرى القدامى- والذي صادر الاحتلال كتبه وأوراقه، ومنعه من الكانتينا، كم فرضت عليه إدارة السجون العزل الانفرادي، والذي تعمدت إدارة المعتقل تمديد عزله كل 48 ساعة ، في حين أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بهدم عدد(1) منزل الأسير الإعلامي قسام البرغوثي.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وتفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيودا ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية الفلسطينية، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر مارس اكثر من (6) حالات حظر واغلاق وحذف ومسح منشورات للصحفيين واعلاميين بذريعة عدم التزامه بمعايير النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين، خلال شهر مارس المنصرم(3) من الانتهاكات، تمثل في اعتقال الأجهزة الامنية الفلسطينية الصحفي أيمن قواريق، وتمديد اعتقاله ومن ثم تم الافراج عنه فيما بعد.

وفي قطاع غزة، اعتدت الأجهزة الأمنية على الصحفي ياسر أبو عاذرة أثناء تغطية لاحتجاجات شعبية لعدد من المواطنين في مدينة رفح.