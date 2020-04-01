ملحم: تسجيل 15 إصابة جديدة بالضفة كانوا يعملون في مصنع للدجاج

ارتفعت اليوم الأربعاء 1/4/2020، الإصابات في فلسطين بفيروس كورونا المستجد إلى 134 إصابة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة في الضفة المحتلة.

وأوضح الناطق باسم الحكومة برام الله إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة.

ولفت إلى أن 15 إصابة مصدرها مصنع للدجاج في "عطروت" من بين 25 عاملاً فلسطينياً كانوا يعملون هناك، حيث أن غالبية المصابين من قرى رام الله وهم اختلطوا بالأهالي.

وقال ملحم: "مازال عمالنا هم الثغرة التي ينفذ منها الوباء إلى أراضينا وعلينا سد هذه الثغرة"

وبين ملحم، أن 18 حالة من المصابين تماثلت للشفاء، فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

وذكر ملحم، أنه سيتم اليوم تأمين عودة عدد من المرضى من سكان قطاع غزة الى القطاع بتنسيق من وزارة الشؤون المدنية، لافتاً إلى أنهم مرضى بأمراض اخرى وليس كورونا كانوا يتلقون العلاج بمستشفيات الضفة.