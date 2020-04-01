رابط الأسماء: تواصل صرف المنحة القطرية 100 دولار وسط شروط محددة

تواصل اليوم الأربعاء 1/4/2020، فروع البريد في محافظات قطاع غزة، صرف المنحة القطرية للعوائل المستورة والمتعففة، وسط إجراءات احترازية خشية "فيروس كورونا".

وتصرف اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية، صرف المنحة للشهر الحالي وسط

شروط جديدة للحد من كورونا أثناء صرف 100 دولار للمنحة القطرية.

ويجري الصرف وفق الحرف الأبجدي، وكل مستفيد وفق ساعة محددة حيث يمنع أن يتقاضى منحته إلا وفق هذه الساعة، كما يتم تعقيم كل المستفيدين أثناء الدخول لمقر البريد بالكحول، كما تم تحديد مسافة بين المستفيد والآخر تبلغ مسافتها متر.

وتأتي هذه الإجراءات لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت فروع البريد بدأت أمس صرف المنحة القطرية المقررة لـ100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة.

وبينت وزارة التنمية أن من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من تسع مرات، و من استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر سيحصل على المنحة أيضاً.

وفيما يلي رابط فحص الأسماء