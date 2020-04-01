مالية غزة تحدد نسبة رواتب الموظفين وموقفها من خصومات البنوك..!

أكدت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأربعاء 1/4/2020، أن نسبة صرف رواتب الموظفين ستكون الشهر الحالي كما هي 40% ، فيما لم تستجب البنوك العاملة في القطاع لمطالب وقف خصم المرابحات لصالح الموظفين في ظل الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة المالية بغزة أعلنت أمس، عن نيتها صرف رواتب الموظفين عن شهر 3/2020 يوم غدٍ الخميس، عبر آلية جديدة خاصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح بيان بكر مسؤول العلاقات العامة بوزارة المالية، أن الآلية الجديدة تتمثل في أن يتم صرف رواتب الموظفين كلٌ في وزارته ومقر عمله، حيث سيقوم مفوض عن كل وزارة ومؤسسة حكومية باستلام رواتب جميع موظفي وزارته حسب البنوك التي يتقاضون رواتبهم منها.

وبين بكر في تصريحات لـ"إذاعة القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن كل وزارة ستفرز موظف لها، سيقوم باستلام الرواتب من البنوك العاملة في قطاع غزة "الإنتاج، والوطني، والبريد" حيث سيقوم الصرف في مقرات وفروع الوزارة، تجنباً لحالة التجمهر وتقليل التجمعات، حيث سيقوم الموظف بالتوقيع على "فيشة البنك" وإعادة الفيشة للبنك.

وذكر بكر، أن طريقة الصرف في الوزارة أمرها متروك لكل وزارة وحسب ما ترتأيه بشرط ألا يكون هناك تجمعات للموظفين.

وبشأن مطالبات وقف خصومات البنوك أسوة بالبنوك التي تصرف رواتب موظفي رام الله، قال بكر: نحن ضغطنا بهذا الاتجاه، لكن للأسف لم يكن استجابة والبنوك لديها مبرراتها وأسبابها،

وهذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته وزارة المالية.

وأعرب بكر، عن أمله في تحسين نسبة الراتب وصرفها بشكل كامل، لافتاً إلى أن انتظام الرواتب بشكل شهري، هي زيادة غير مباشرة وغير ملموسة في الرواتب.

وكانت نقابة الموظفين في قطاع غزة، قد أعربت عن أسفها واستنكارها لموقف إدارات البنوك القاضي باستمرار الخصومات من رواتب الموظفين في هذه الظروف العصيبة.

وقالت النقابة في بيان صحفي مقتضب:"إن هذا الموقف يعبر عن استخفاف بمعاناة الموظفين ويمثل صدمة وإحباط لجموع الموظفين ويفت من عزائمهم".

ونبهت إلى أنه "لا زال هناك فرصة لتراجع البنوك عن هذا الموقف ووقف الخصومات البنكية كافة، وأن يتم إرسال الدفعات المالية عبر الوزارات بدون خصومات تعزيزا لصمودهم وتخفيفا من معاناتهم ومساهمة من البنوك للوقوف بجانب الموظفين".