ملياردير مصري يسبب حالة جدل بعد تهديده بالانتحار بسبب كورونا

هدد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بأنه سينتحر في ظل حالة الطوارئ وحظر التجوال الذي تفرضه السلطات المصرية جراء تفشي كورونا.

وتسبب ساويرس حالة كبيرة من الجدل في أوساط المصريين، بعد تهديده بالانتحار في ظل الحظر المفروض في مصر.

وقال ساويرس في تصريحات له: "مصر بحاجة إلى قرار فوري بعودة حركة الإنتاج بشكل عاجل".

واضاف بشكل ساخر: "ولو مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر بسبب الجلوس في المنزل والبعد عن أصدقائي".

وتابع: "الأسبوع المقبل سنرى دماء اقتصادية في مصر بسبب توقف عجلة الإنتاج وحظر التجوال".

وشدد على أن القطاع الخاص أجبر خفض الرواتب والاستغناء عن العمالة الزائدة، مستدركا قوله: "في هذه الحالة قد ينتحر بعض الناس لعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم".