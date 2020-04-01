مهجة القدس: الأسير المجاهد عصام زيود يدخل عامه الـ (15) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عصام محمد سليم زيود (35 عامًا) من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى أربعة عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 01/04/2006م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (25) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد عصام زيود ولد بتاريخ 17/02/1985م؛ وهو أعزب؛ وهو شقيق الأسير المجاهد مؤيد زيود المحكوم بالسجن (25) عاماً والمعتقل منذ تاريخ 11/09/2002م، ويقبع الأسير عصام حالياً في سجن النقب الصحراوي.