استطلاع رأي حول أداء الحكومة الفلسطينية في مواجهة كورونا

أظهر استطلاع للرأي صادر عن معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد)، أن أداء الحكومة الفلسطينية اتجاه فيروس كورونا (كوفيد – 19)، أن 82 بالمائة يقيمون إيجابا الأداء العام لحكومة اشتية.

وشمل الاستطلاع 800 فلسطيني وفلسطينية من الناشطين اقتصاديا واجتماعيا، 77 بالمائة منهم في الضفة الغربية، و23 بالمائة في قطاع غزة.

ووفق الاستطلاع، أشار إلى أن الإجراءات الأكثر إيجابا التي اتبعتها الحكومة: إغلاق المؤسسات التعليمية والطلب من المواطنين الصلاة في المنزل وسرعة الاستجابة، وإغلاق الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم، والشفافية في نشر المعلومات والبيانات حول الإصابات، وإعفاء الأمهات من الدوام، وبرامج التوعية والإعلام، وإعادة ترتيب دوام موظفي السلطة.

الاستطلاع، فأن الإجراءات الأقل إيجابا تمثلت في: التعامل مع قضايا العمال في إسرائيل والمستوطنات وتعويض العمال ومراكز الفحص، فيما قيّم المستطلعون وزارة الصحة علامة 7 من 10، والإعلام الفلسطيني 6.7 من 10، والمؤسسات الأهلية 5.5 والقطاع الخاص 4.6.

وجاء في الاستطلاع أن 40 بالمائة يتوقعون ازدياد في العنف المجتمعي و35 بالمائة توقعوا ازديادا في العنف الأسري، فيما صرح 10 بالمائة، مع بداية الأزمة، بأنهم قد خسروا وظائفهم كليا، و9 بالمائة خسروها جزئيا، و30 بالمائة توقعوا أن يخسروا وظائفهم في الفترة القادمة مع استمرار جائحة كورونا.

ويرى 71 بالمائة، بأن دخل الأسرة قد تراجع (بشكل كبير أو محدود) بسبب الجائحة، بينما صرحت 85 بالمائة بأن الأعباء المنزلية الملقاة على عاتقهن قد زادت، مقارنة مع 40 بالمائة من الرجال، و41 بالمائة من النساء صرحن بأن واجبات العناية بالأطفال قد زادت، مقارنة مع 32 بالمائة من الرجال.

وفيما يتعلق باجراءات الحجر المنزلي، اظهر الاستطلاع بأن 59 بالمائة من المستطلعة آرائهم ملتزمون بشكل كامل بالحجر المنزلي، فيما قال 57 بالمائة إنهم يقومون بعملهم المكتبي (كليا أو جزئيا) من المنزل .