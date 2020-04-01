ملحم: عينات العائدين عبر معبر الكرامة "خالية" والإصابات بفلسطين وصلت لـ 119

أكد المتحدث باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء 1/4/2020، أن نتائج فحوصات 110 عينات أخذت من عائدين عبر معبر الكرامة أظهرت بأنها غير مصابة بالمرض.

وأوضح ملحم، أنه تم نقل العائدين إلى منازلهم في المحافظات.

وقال: "بذلك تكون جميع العينات التي أخذت من العائدين وعددها "200" عينة غير مصابة "، مشيراً إلى أنهم وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، حفاظا على سلامتهم، وسلامة شعبهم.

وأظهرت نتائج جميع العينات التي أخضعت للفحص اليوم من جميع المحافظات وعددها 250 عينة بأنها غير مصابة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت الليلة، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في القطاع إلى 12 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الحالتين المصابتين من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأشارت إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ومطمئنة.

يُشار إلى أن المتحدث باسم الحكومة في رام الله ابراهيم ملحم أعلن خلال الإيجاز المسائي حول أخر المستجدات انتشار فيروس كورونا في فلسطين، أن عدد الاصابات كان 117 حالة، لكن بعد تسجيل حالتين جديدتين في غزة يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 119 حالة.