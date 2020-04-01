"تكافل" تدعم مشافي قطاع غزة بـ(١٤) جهاز تنفس صناعي

أعلن مجلس أمناء اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل"، اليوم الأربعاء 1/4/2020، تقديمه مساهمة عاجلة بدعم غرف إنعاش مشافي قطاع غزة بواقع (١٤) جهاز تنفس صناعي.

وأوضح د. جواد الطيبي رئيس اللجنة الطبية في "تكافل"، أن المجلس برئاسة النائب ماجد أبو شمالة قدم مساهمة عاجلة لدعم غرف إنعاش مشافي القطاع بواقع (١٤) جهاز تنفس صناعي.

وبين د.الطيبي، أن الدعم يأتي في ظل ما تعانيه مشافي القطاع من تجهيزات لإنعاش المرضى من الحالات المستعصية ، ومساهمة في مواجهة جائحة "فيروس كورونا" العالمي.

وأكد د. الطيبي أن الدائرة الطبية ستسلم وزارة الصحة الأجهزة الطبية خلال الساعات القادمة ، لافتاً إلى أن اللجنة كلفت مختصين في هندسة الأجهزة الطبية للتأكد من سلامة المعدات وفق المعايير الصحية.