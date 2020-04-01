أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم 1/4/2020

انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 1/4/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين، بعد أن عانت من الارتفاع على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً ووصلت لمستويات لم تصل لها منذ 3 سنوات.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 1/4/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.5490 دولار/ شيكل

4.8621 دينار / شيكل

3.8820 يورو/ شيكل

0.7085 دولار / دينار

1.0945 يورو/ دينار

بیع

3.5600 دولار/ شيكل

5.0378 دينار / شيكل

3.9495 يورو/ شيكل

0.7300 دولار / دينار

1.1066 يورو/ دينار