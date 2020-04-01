خلال أسبوع.. فلسطين تنتج أول جهاز تنفس اصطناعي

باشرت شركة رويال الصناعية التجارية في صناعة وانتاج أول جهاز تنفس اصطناعي محلي في مدينة الخليل المحتلة في اطار مواجهة فيروس كورونا.

ووفقًا لمساعد محافظ الخليل بالضفة المحتلة رفيق الجعبري، فإن المبادرة الخلاقة تأتي في اطار دعم المحافظة لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

وقال الجعبري: "الشركة تسعى بشكل حثيث لإنتاج أول نموذج من أجهزة التنفس الاصطناعي، بالتعاون مع طواقم طبية ومهندسين طبيين، بسبب قلة توفره في الأسواق العالمية هذه الأيام".

وأوضح أن الجهاز الأول الذي ستصنعه الشركة سيعرض على مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وفي حال تمت الموافقة عليه وتجربته من قبل الأطباء في المستشفى الأهلي بالمدينة، سيتم العمل على تشغيل خط الإنتاج الخاص به في شركة "رويال".

وفي ذات السياق يتوقع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رويال الصناعية التجارية نبيل الزغير، إنتاج أول جهاز تنفس اصطناعي من قبل الشركة خلال أسبوع.

وأوضح الزغير أن المختصين لدى الشركة يتواصلون مع مهندسي أجهزة طبية وأطباء حتى تتكلل جهودهم بالنجاح.