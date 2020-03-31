تايلند تحذر من "كذبة ابريل" وتحدد عقوبتها بالسجن لـ5 سنوات

أطلقت الحكومة التايلندية تحذيرًا شديدًا لأبناء شعبها من اطلاق النكات بمناسبة "كذبة أبريل" في ظل ما يعيشه العالم أجمع من كوابيس فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأوضحت العلاقات العامة في الحكومة التايلندية، أن عقوبة "كذبة ابريل" هذا العام هو السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وجاء في بيان التحذير "يعاني الناس في أنحاء العالم من تفشي كوفيد19، وهو سبب كاف لضرورة أن يكون الناس أكثر مراعاة، وألا يستخدموا ذلك كمقلب أو مزحة".

يُشار إلى أن الحكومة التايلندية أعلنت حالة الطوارئ يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 30 أبريل/نيسان على الأقل، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد وقف انتشار الفيروس.

وسجلت تايلند اصابة 1651 حالة بفيروس كورونا في حال سجلت نحو 10 حالات وفاة منذ انتشار الفيروس في البلاد.