الأخوان علاونة يبتكران جهازاً لمواجهة كورونا.. "تيربو" ليس مجرد جهاز!

في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19) في عدد من المدن الفلسطينية، وتسجيل العديد من الإصابات، برزت مشكلةٌ كبيرة تتمثل بضعف الإمكانيات الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا، منها قلة الآلات والإمكانيات المتعلقة بتطهير وتعقيم المدن والقرى والشوارع والحارات، لكن العقول الفلسطينية المُدبرة استطاعت إيجاد حل مبتكر لوقاية المواطنين الفلسطينيين من تفشي الفيروس.

الشقيقان المهندسان مفيد ويزيد علاونة في العشرينات من أعمارهما أخذا على عاتقهما ابتكار جهاز تعقيم "تيربو رش" لمواجهة خطر فيروس كورونا (كوفيد_19).

يزيد ومفيد علاونة من خريجي كلية العلوم الهندسية في جامعة خضوري، تمكنا داخل ورشة المجموعة الهندسية من ابتكار وتطوير "تيربو" لتعقيم وتطهير الحارات والشوارع في غوضن ثلاثة أيام، بدافع المسؤولية الاجتماعية تجاه وطنهم.

واستغرق الأخوان علاونة من قرية جبع جنوب جنين ثلاثة أيام متواصلة من العمل الدؤوب لابتكار وتطوير جهاز تعقيم «تيربو»، الذي يهدفُ لاختصار الوقت والجهد، والتكاليف المادية، لإغاثة المواطنين في جنين والبلدات المجاورة.

المهندس يزيد علاونة يقول لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": «فكرة صناعة وابتكار جهاز قادر على تعقيم وتطهير مناطق شاسعة في وقتٍ كثير راودتنا، مع ظهور وتفشي وانتشار فيروس كورونا، لاسيما أننا وشقيقي رأينا ضعف الإمكانيات لدى المواطنين الفلسطينيين ولدى البلديات، إذ كان الناسُ يستخدمون مضخات إما بدائية وإما مخصصة لرش المبيدات الحشرية".

وأضاف يزيد: «عندما رأينا المشكلة التي تواجه الناس والبلديات والقائمين على مهمة تعقيم الطرق والشوارع، اخذنا قراراً انا وشقيقي باستثمار مجال دراستنا وعملنا لتقديم المساعدة للمواطنين، فكانت فكرة تصنيع جهاز تيربو يضخ كميات كبيرة من أدوات التعقيم والتطهير".

وذكر المهندس يزيد أن الجهاز المبتكر التيربو يعمل على توزيع المواد المعقمة، بواسطة نظام دفع هوائي، لرشها على شكل رذاذ كبير على الأسطح بشكل متجانس وكامل، ما يعطي درجة عالية من التعقيم وبكميات قليلة، إذ لا يكلف الكثير من المواد مقارنة بالآلات الأخرى".

وأشار إلى أن تكلفة الجهاز بلغت حوالي 5000 شيكل، مشيراً إلى أنه وشقيقه تكفلوا بجزءٍ كبير من التكلفة على حسابهما الخاص، إلى جانب دعم من لجنة طوارئ بلدية جبع.

وذكر يزيد أن جهز "تيربو رش" مزود بمنظومة توجيه ميكانيكية بـ360 درجة، إذ باستطاعتها تنفيذ استدارة كاملة، إلى جانب منظومة رش مائية، إلى جانب نظام دفع هوائي، مشيراً إلى أن الأنظمة الثلاثة توفر الجهد والتكلفة بشكلٍ مضاعفٍ.

وذكر أن جهاز (تيربو) المطور يحتوي على خزانين يتسعان لـ300 لتر، وهي كمية تكفي لتعقيم مسافة أربعة كيلومترات، بينما بعض الآلات الأخرى لا تكفيها نفس الكمية لرش وتعقيم حوالي كيلو متر، مشيراً إلى ان ذلك عائد الى نظام الدفع الهوائي وإخراج الماء المطهر على شكل رذاذ.

ويشير الأخوان إلى أنهما قادران على تطوير أجهزة مماثلة للبلديات والجهات المختصة في حال طلبت ذلك، ومساعدة أي محافظة على صناعة وتطوير الجهاز ونقل الخبرة لأي مهندس يسعى لخدمة مجتمعة في ظل الأزمة القائمة، مبدياً استعداده للتعاون مع مهندسين من غزة لنقل الخبرة والتجربة.

ويؤكد المهندس الشاب أنه تكمن أهمية التطوع في تقوية روح العمل الجماعي والانتماء للوطن، وأن كل شخص قادر على المساعدة بمجال معرفته وخبرته خاصة في مثل هذه الأزمات، ليساعد في احتواء الوباء والحد من انتشاره.

بدوره، أشاد رئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري نور أبو الرب بالأخوين علاونة، موضحاً أنهما تفوقا من الجامعة بعد فوزهما في المرتبة الثانية عالميًا في مشروع متميز أقيم في كوريا الجنوبية، يتعلق بقياس الرطوبة في الأرض وري المزروعات.

















