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حالتهما مستقرة ومطمئنة..

اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة

  • فلسطين اليوم
  • 23:01 - 31 مارس 2020
هل ينتقل فيروس كورونا عبر الماء والهواء.PNG هل ينتقل فيروس كورونا عبر الماء والهواء.PNG
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في القطاع إلى 12 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بأن الحالتين المصابتين من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأشارت إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ومطمئنة.

يُشار إلى أن المتحدث باسم الحكومة في رام الله ابراهيم ملحم أعلن خلال الإيجاز المسائي حول أخر المستجدات انتشار فيروس كورونا في فلسطين، أن عدد الاصابات كان 117 حالة، لكن بعد تسجيل حالتين جديدتين في غزة يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 119 حالة.

 

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