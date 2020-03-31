الحكومة تكشف نتائج فحص 90 عائدًا من معبر الكرامة

كشفت الحكومة الفلسطينية في رام الله مساء اليوم الثلاثاء، نتائج الفحص لـ 90 عائدًا إلى فلسطين عبر معبر الكرامة.

وأكد بيان صادر عن مكتب الناطق باسم الحكومة برام الله، أن جميع نتائج الفحوصات الـ90 سليمة ليس مصابة بفيروس كورونا، مشددًا على أن جميع العائدين أخضعوا للحجر المنزلي في محافظاتهم.

وأوضح البيان، أن جميع العائدين وقعوا على تعهد بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا حفاظًا على سلامتهم وسلامة شعبهم.

وأشار البيان إلى ان الحكومة ستعلن عن باقي العينات للعائدين وعددها "110"، فور الانتهاء من عملية الفحص التي تتم في المختبر المركزي لوزارة الصحة برام الله، ومختبر الوزارة في بيت لحم.