السعودية تدعو العالم الاسلامي للتريث بوضع خطط الحج هذا العام

أكد وزير الحج السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن المملكة السعودية على استعداد تام لخدمة جميع حجاج المسلمين في كل الأحوال، مشددًا على أن الأولوية الآن هي للحفاظ على سلامتهم.

وقال الوزير بنتن: "إن المملكة مهتمة بسلامة جميع الحجاج والمعتمرين والزوار"، مطالبًا المسلمين بالتريث في وضع خطط الحج هذا العام.

وأضاف الوزير وفقًا لتصريحات نقلها التلفزيون السعودي: "الوزارة تقدم الرعاية لـ1200 معتمرا لم يستطيعوا العودة لبلدانهم، وهم متواجدين في فنادق العزل الصحي يتمتعون بصحة جيدة.. وتم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرة ولم يعتمر".

ويؤدي زهاء 2.5 مليون مسلم فريضة الحج سنويا.

يُشار إلى أن المملكة السعودية اعلنت منذ بداية شهر مارس 2020 تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها، كإجراء استباقي مؤقت؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المعتمرين.

فيديو | وزير #الحج والعمرة لـ #الإخبارية: المتواجدون في فنادق #العزل_الصحي يتمتعون بصحة جيدة.. وتم إعادة المبالغ لمن حصل على تأشيرة ولم يعتمر pic.twitter.com/439D5JKvVR

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2020