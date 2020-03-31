الأمين العام زياد النخالة يقدم التعازي لعائلة سدر بوفاة الوجيه الحاج أيوب سدر

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأخ القائد زياد النخالة يقدم التعازي لعائلة سدر بوفاة الوجيه الفاضل الحاج أيوب سدر والد الشهيد القائد محمد سدر.

وقد بعث الأخ الأمين العام برسالة تعزية لأبناء الفقيد وزوجته ووجهاء آل سدر الكرام ، عبر فيها عن بالغ مواساته للعائلة المجاهدة متضرعا إلى الله تعالى أن يجمع الفقيد العزيز بولده الشهيد في الفردوس الأعلى من الجنة.

يُشار أن الشهيد القائد محمد سدر ولد بتاريخ 14/01/1978م، وتولى قيادة الجماعة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل.

وتعرض الشهيد القائد سدر للاغتيال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة، وتمكنت قوات الاحتلال من اغتياله من قبل القوات الخاصة إسرائيلية بعد الاشتباك معه لعدة ساعات في منطقة وادي الشعابه قرب صالة الرشيد بتاريخ 14/08/2003م، وتتهمه قوات الاحتلال بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها سرايا القدس أبرزها عملية زقاق الموت التي أدت لمقتل 12 جندياً إسرائيليًا على رأسهم الكولونيل الإسرائيلي "دورر فاينبرغ".