هل ستخصم البنوك من رواتب الموظفين في غزة؟

استنكرت نقابة الموظفين في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء، موقف إدارات البنوك في القطاع والقاضي باستمرار الخصومات من رواتب الموظفين في هذه الظروف العصيبة.

واعتبرت النقابة في بيان صحفي مقتضب، "أن هذا الموقف يعبر عن استخفاف بمعاناة الموظفين ويمثل صدمة وإحباط لجموع الموظفين ويفت من عزائمهم".

وشددت النقابة على أنه لا زال هناك فرصة لتراجع البنوك عن هذا الموقف ووقف الخصومات البنكية كافة، وأن يتم إرسال الدفعات المالية عبر الوزارات بدون خصومات تعزيزا لصمودهم وتخفيفا من معاناتهم ومساهمة من البنوك للوقوف بجانب الموظفين.