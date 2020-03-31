تفاصيل.. "حملة تكافل" التي اطلقتها "فضائية فلسطين اليوم" لمساعدة لاجئي لبنان

أطلقت "فضائية فلسطين اليوم" بالتعاون مع المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ومؤسسات وهيئات عربية ودولية ظهر اليوم الثلاثاء (31 – 3 – 2020) حملة تكافل لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في لبنان لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشهدت الحملة تفاعلًا كبيرًا جدًا من شخصيات اعتبارية وجمعيات خيرية إلى جانب الكثير من أبناء شعبنا داخل فلسطين وخارجها، لتقديم يد العون والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان لاسيما في ظل تزامن تفشي فيروس كورونا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئين.

واتخذ اللاجئون الفلسطينيون اجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا إلى المخيمات التي تكتظ بالسكان، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التي نفذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في لبنان والدفاع المدني في المخيمات لتوعية اللاجئين وطرق الوقاية من الفيروس.

ووفقًا للأرقام التي أعلنت عنها "فضائية فلسطين اليوم" فقد تم جمع قرابة 120 ألف دولار منذ ساعات فقط على اطلاق حملة تكافل وسيستفيد من هذا المبلغ قرابة 3911 أسرة بواقع 30 دولار لكل أسرة.

حملة تكافل

مدير مكتب فضائية فلسطين اليوم في قطاع غزة عامر خليل أكد أن حملة تكافل ستستمر لعدة أيام في ظل الاستجابة الكبيرة من قبل الجمعيات والشخصيات الاعتبارية وأبناء شعبنا داخل فلسطين وخارجها، لافتًا إلى أن الحملة شهدت استجابة سريعة وكبيرة من أهل الخير.

وأوضح خليل في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أن حملة تكافل تأتي وسط ظروف صعبة ومعقدة يعيشها اللاجئون في مخيمات لبنان تزامنًا مع تفشي الفيروس في جمهورية لبنان، مشيرًا إلى أن المحلات التجارية داخل المخيمات مغلقة بالكامل والحركة توقفت واللاجئين التزموا بيوتهم الأمر الذي يفاقم معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن تزامن فيروس كورونا والأوضاع الصعبة والمعقدة داخل المخيمات التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة الماضية نتيجة السياسة التي تتبعها الدولة اللبنانية وخاصة وزارة العمل ضد اللاجئين الفلسطينيين، سيفاقم الأزمة داخل المخيمات وسيؤثر على قدرة اللاجئ من توفير لقمة العيش له ولأسرته ولهذا جاءت حملة التكافل لمساعدة اللاجئين.

وأكد أن الشعور بالمسؤولية تجاه اللاجئين في مخيمات لبنان هو الذي دفع فضائية فلسطين اليوم والمؤسسات المشاركة لإطلاق حملة تكافل إضافة إلى أن ما تعيشه المخيمات من مأساة حقيقية هو الذي دفع الآلاف من أهل الخير للتبرع وتقديم المساعدات، بهدف التخفيف عن الأعباء الكبيرة التي تفرض على لاجئي لبنان.

من سيستفيد من حملة تكافل؟

وحول الفئات التي ستستفيد من حملة التكافل قال مدير مكتب الفضائية في غزة: "جميع أبناء مخيمات اللجوء في لبنان لاسيما الذين تأثروا بتعطيل مصالحهم وأعمالهم بسبب فيروس كورونا.

ولفت إلى أن اللجنة المختصة على اطلاق الحملة لديها آلية محددة لتوزيع المساعدات لتشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين في كافة مخيمات اللجوء في لبنان.

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في جميع محافظات لبنان على 12 مخيمًا تنعدم فيها شروط الحد الادنى للحياة.