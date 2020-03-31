إطلاق عريضة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

أطلق نادي الأسير ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدينة "حريات" وبمشاركة العديد من المؤسسات، عريضة تطالب بتدخل دولي عاجل للإفراج عن أكثر من (1000) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي من بين قرابة (5000) أسير.

وأوضحت أن الـ1000 أسير المطالب بالإفراج عنهم هم مرضى وكبار السن، وأطفال، وأسيرات، ومعتقلين إدارياً، وذلك في ظل انتشار عدوى فيروس (كوفيد-19)، وتزايد تسجيل الاحتلال الإسرائيلي لإصابات بين السجانين.

وتتضمن العريضة جملة من المخاوف التي تحيط بمصير الأسرى في سجون الاحتلال، والتي يرافقها انعدام التدابير داخل أقسام الأسرى المغلقة والمكتظة، واكتفاء إدارة سجون الاحتلال بتدابير خارجية منها: وقف زيارات عائلات الأسرى، وزيارات المحامين، وإجراءات خاصة داخل المحاكم.

وجزء من المطالبات التي تضمنتها العريضة، دعوة للصليب الأحمر الدولي بالقيام بدوره المنوط به من خلال زيادة طاقمه، كون أن الطاقم المتواجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير كافٍ لمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين، وتلبية حالة الطوارئ.

وتدعوا المؤسسات المشاركة بالتوقيع على العريضة لإيصال مطالبنا ومطالب الأسرى، وتخوفاتهم الحاصلة من انتشار عدوى فيروس كورونا بين صفوف الأسرى.