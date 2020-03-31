محافظ جنين يرجح انتحار الفتى منتصر لحلوح

رجح محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، أن الفتى منتصر لحلوح انتحر حرقًا ولم يتعرض لجريمة قتل وفقًا للتحقيقات والادلة التي توصلت إليها الشرطة الفلسطينية.

وأوضح الرجوب في بيان له مساء الثلاثاء "على ضوء التحقيقات ومحاضر جمع الاستدلال المنجزة من قبل شرطة محافظة جنين بخصوص وفاة الطفل منصر لحلوح يوم الأحد الماضي، فإن المؤشرات المتوافرة تدل على احتمالية إقدام الطفل على الانتحار".

وأشار إلى أنه تم إحالة جميع الأوراق والمحاضر وتسجيلات الكاميرات والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال اجراءات التحقيق والوقوف على الحقيقة كاملةً".

وقال: "لا نبرئ أحدًا ولا ندين أحدًا لحين إنجاز التحقيق من قبل النيابة العامة صاحبة الاختصاص".

يُشار إلى ان الرواية الأولى التي صدرت بعد وفاة الطفل منتصر لحلوح هو أن الفتى تعرض للقتل العمد من قبل شابين على اثر خلاف عائلي، وتم اعتقال المشتبه بهما.