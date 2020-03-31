المالية تعلن عن آلية صرف رواتب الموظفين في غزة

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء عن آلية صرف رواتب الموظفين يوم الخميس المقبل كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا في القطاع.

رئيس لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، محمد عوض أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن صرف رواتب الموظفين في غزة يوم الخميس المقبل (2-4-2020)، وفقاً لإجراءات احترازية، لمنع الازدحام والتجمهر

وأشار إلى أن الموظفون سيتقاضون رواتبهم عبر وزاراتهم من خلال آلية تشرف عليها وزارة المالية.

آلية صرف رواتب الموظفين في غزة

ووفقًا لوزارة المالية فإن آلية صرف رواتب الموظفين على النحو التالي:

1- سيتم صرف الرواتب كلٌ في وزارته ومقر عمله.

- سيقوم مفوض عن كل وزارة ومؤسسة حكومية باستلام رواتب جميع موظفي وزارته حسب البنوك التي يتقاضون رواتبهم منها.

- بدوره يقوم المفوض بتوزيع الرواتب على مقرات وفروع ومراكز ومديريات وزارته.

- يقوم الموظف بالتوقيع على فيشة استلام الراتب وتقوم الوزارة بإعادتها للبنك.