رسميا.. انخفاض أسعار الوقود في فلسطين لأول مرة منذ 2002

أعلنت الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية برام الله مساء اليوم الثلاثاء، عن أسعار الوقود في فلسطين لشهر أبريل/ نيسان 2020، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء.

وسجلت الأسعار هبوطا حادا إلى أدنى مستوى منذ يناير/ كانون ثاني 2002، وفقًا لمسح أجراه موقع الاقتصادي بالرجوع للأسعار التاريخية للوقود المباع محليا.

وتراجع سعر ليتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شعبية في السوق المحلية إلى 4.81 شيكل، نزولا من أسعار مارس/ آذار الجاري البالغة 5.84 شيكل، بتراجع بلغ 1.03 شيكل.

كما تراجع سعر ليتر البنزين 98 أوكتان للمرة الثالثة منذ قرابة 5 شهور، إلى 5.59 شيكل اعتبارا من يوم غد الأربعاء، مقارنة مع 6.54 شيكل في الوقت الحالي، بهبوط 96 أغورة.

وبحسب الأسعار الجديدة الصادرة عن الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية، فقد تراجع سعر ليتر السولار والكاز لأول مرة منذ قرابة 5 شهور دون تغيير إلى 4.59 شيكل مقارنة مع 4.99 شيكل حاليا.

أما أسعار أسطوانات الغاز فقط جاءت على النحو التالي: سعر أسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع، وفق البيان الرسمي.

بينما تباع أسطوانة الغاز 12 كلغم للمستهلك بقيمة 64 شيكل في محل الموزع دون تغيير عن سعر الشهر السابق، فيما سعر أسطوانة الغاز 48 كغم، فتباع للمستهلك 256 شيكل في محل الموزع.