ملحم: لا إصابات جديدة وننتظر نتائج 522 عينة فحص "كورونا"

أدانت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، البلطجة الإسرائيلية التي عكرت صفو التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من الوباء في فلسطين، والتي تتناقض مع كل التدابير الاحترازية التي تتخذها كل دول العالم لحماية أبناء شعبها ضد هذا الفيروس.

وأكد المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم خلال الإيجاز المسائي حول أخر المستجدات انتشار فيروس كورونا في فلسطين، أنه لا يوجد اصابات جديدة بفيروس كورونا ليبقى عدد الاصابات عند 117 حالة.

وحول العائدين من الحجر الصحي في الاردن، قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم خلال الإيجاز المسائي حول أخر المستجدات انتشار فيروس كورونا في فلسطين، إنهم الأن في صالات استراحة أريحا بانتظار نتائج العينات التي أجريت لهم، لعودتهم إلى بيتوهم في حال كانت هذه النتائج " سلبية".

وأضاف ملحم: "وصلتنا أعداد من شرائح فحص كورونا، مما يهيئنا من فحص عدد جيد، ووصلت إلى حوالي 522 عينة بانتظار النتائج، التي سيتم الاعلان عنها فور ظهورها".