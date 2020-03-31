الصليب الأحمر : اقترحنا إطلاق سراح المحتجزين المعرضين للخطر

أعلنت لجنة الصليب الاحمر الدولي إنها تتلقى بين الفينة والأخرى مطالبات باتّخاذ خطواتٍ عمليةٍ فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كما هو الحال بالنسبة للحملة التي أُطلقت مؤخّراً.



و قالت اللجنة في تصريح لها اليوم الثلاثاء: "مع تفشّي الجائحة، جميعنا قلقون بشأن رعاية أحبائنا، ولا سيما أولئك الذين يقبعون في السجون. نحن نتفهم قلق المعتقلين وعائلاتهم والمهتمين برعايتهم."



و أوضحت أن كوفيد-19 يشكل تحدياً كبيراً لسلطات الاحتجاز، ولكن واجبها تجاه المحتجزين لا يزال قائماً على الرغم من الصعوبات التي يفرضها الوضع الراهن. كتوجّه عالمي، نصحنا سلطات الاحتجاز في إسرائيل والأراضي المحتلة بالنظر في تقليل عدد المحتجزين، على سبيل المثال اقترحنا إطلاق سراح المحتجزين المعرضين للخطر بشكل خاص في ضوء أزمة كوفيد-19.



و أكدت على أن مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب وبطريقة فعالة لأولئك الذين قد يحتاجون إليها تقع على عاتق سلطات الاحتجاز.



و أضافت اللجنة تقول: "في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها، لا تزال زياراتنا لأماكن الاحتجاز مستمرة بهدف ضمان رعاية المحتجزين. لطالما كان ضمان بقاء العائلات والمعتقلين على اتصال أحد أولوياتنا، وهذا ينطبق بشكل خاص الآن في ظل تعليق الزيارات العائلية. وكما هو الحال دائماً، سنتناول أي دواعي قلق لدينا في حوار غير علنيّ مع سلطات الاحتجاز".



و تابعت: "نحن نتفهم المخاوف التي دفعت الحملة الحالية للمطالبة باتخاذ إجراءات تتعلّق بالمعتقلين الفلسطينيين، ونعتبرها فرصة لتوضيح دورنا والجهود التي نبذلها لضمان رعاية المعتقلين. سنستمر في التواجد من أجل المعتقلين وعائلاتهم، كما هو الحال دائماً.