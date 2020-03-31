الدكتور جميل عليان يعزي عائلة سدر بوفاة الحاج أيوب سدر

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس اتصالا هاتفياً مع عائلة الشهيد القائد محمد سدر.

وخلال الاتصال الهاتفي قدّم عليان باسم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي المجاهد زياد النخالة وإخوانه أعضاء المكتب السياسي وقيادة الحركة وكوادرها وباسم مؤسسة مهجة القدس واجب التعزية والمواساة للعائلة برحيل الوالد المجاهد أيوب سدر (أبو محمد) والد الشهيد القائد محمد سدر قائد سرايا القدس في جنوب الضفة المحتلة، والذي اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني في العام 2003م بعد معركة بطولية استشهد خلالها.

واستعرض عليان خلال الاتصال الهاتفي مآثر الشهيد القائد محمد سدر وبصماته التي تركها في كل ميادين العمل الجهادي للحركة ضد العدو الصهيوني، وأن هذا البطل محمد ما كان له أن يكون كذلك لولا التربية الخاصة والعناية المميزة التي تلقاها على يدي والده الراحل المجاهد أيوب رحمه الله.

وأضاف عليان أن رحيل الوالد الغالي أيوب سدر آلمنا جميعاً، ولكن هذا الرحيل هو سنة الحياة التي لا يخلّد فيها أحد، سائلاً المولى عز وجل أن يجعل الشهيد محمد شفيعاً لوالده وأن يجمعهم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.

جدير بالذكر أن الشهيد القائد محمد سدر ولد بتاريخ 14/01/1978م، وتولى قيادة الجماعة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة الخليل، وتعرض للاغتيال من قبل قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من مرة، وتمكنت قوات الاحتلال من اغتياله من قبل القوات الخاصة الصهيونية بعد الاشتباك معه لعدة ساعات في منطقة وادي الشعابه بالقرب من صالة الرشيد بتاريخ 14/08/2003م، وتتهمه سلطات الاحتلال بالوقوف خلف العديد من العمليات التي نفذتها سرايا القدس أبرزها عملية زقاق الموت التي أدت لمقتل 12 جندياً صهيونياً على رأسهم الكولونيل الصهيوني "دورر فاينبرغ".

الدائرة الإعلامية