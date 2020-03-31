بسبب كورونا.. وفاة الرئيس السابق لجمهورية الكونغو

توفي اليوم الثلاثاء 31/3/2020، الرئيس السابق لجمهورية الكونغو، برازافيل جاك يواكيم يومبي أوبانغو، في فرنسا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتدهورت حالة أوبانغو الصحية، وفق ما أكد نجله جان جاك يومبي أوبانغو، لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال نجل أوبانغو، جان جاك يومبي أوبانغو، أن والده توفي في فرنسا، بعدما تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة "جورنال دي برازا" الكونغولية، أنه كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس.

وأوبانغو كان ضابطاً في الجيش قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية الكونغو، أو ما يعرف بـ كونغو برازافيل بين 1977 و1979، وشغل منصب رئيس الوزراء من 1993 حتى 1996، وعاش في المنفى بين 1997 و2007.